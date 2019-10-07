Gündem Ege Denizinde 490 düzensiz göçmen yakalandı
İZMİR

Ege Denizi'nde 490 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonlarda İzmir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'dan Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 490 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Düzensiz göçmen (Arşiv)
Düzensiz göçmen (Arşiv)

İzmir'in Dikili, Menderes ve Çeşme ilçelerinde lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 312 düzensiz göçmen kurtarıldı.

  • Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yapılan çalışmalarda da 89 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler Muğla'nın Datça ilçesinde 36, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çanakkale'de 135 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:47
Çanakkale'de 135 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan İzmir'in Çeşme açıklarında bulunan Karaada mevkinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması üzerine ekipler tarafından 4'ü çocuk 11 kişi kurtarılmış, botta bulunduğu belirtilen Türk vatandaşını arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti: 84 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti: 84 düzensiz göçmen yakalandı
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