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EĞİTİM

Son dakika: Nisan ve Kasım'da bir hafta tatil olacak - Okullar ne zaman açılacak

Eğitimde yeni dönem: Nisan ve Kasım'da ara tatil geliyor

Okullarla ilgili yeni bir tatil düzenlemesi hayata geçiriliyor. Buna göre eğitim döneminde Nisan ve Kasım aylarında birer hafta ara tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu amaçla hem öğretmenlerin nefes almasını hem de öğrencilerin mümkün olduğunca öğrendiklerini sindirebilecekleri ara dönemler oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bakanlık, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını da açıkladı. Buna göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Okullarla ilgili yeni bir tatil düzenlemesi hayata geçiriliyor.

Buna göre eğitim döneminde Nisan ve Kasım aylarında birer hafta ara tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu kararın eğitimin daha iyi ve etkin planlaması açısından önemli olacağını açıkladı.

Yeni eğitim yılındaki çalışma günleri ve tatiller ne zaman olacağına ilişkin tablo.

"Ülkemizde 13 haftalık yaz tatili var. Bizim amacımız tatil süresini uzatmak değil verimliliğini artırmak" ifadesini kullanan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

Tatil dönemi milyonlarca öğrencinin yanı sıra ailelerini de yakından ilgilendiriyor.

Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler.

2019-2020 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar.

Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor."

Bakan Selçuk ayrıca, yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacağı bilgisini de paylaştı.

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