Emniyet derbi için düğmeye bastı: Derbide taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.