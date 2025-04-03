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Emniyet derbi için düğmeye bastı: Derbide taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet derbi için düğmeye bastı: Derbide taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

09:303/04/2025, jeudi
G: 3/04/2025, jeudi
AA
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"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a uymayan kişiler tespit edildi.
"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a uymayan kişiler tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.


Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.


#fenerbahçe
#Galatasaray
#İstanbul

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