Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tökezlersek her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder​ Erdoğan: Biz tökezlersek her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner" dedi.

Haber Merkezi 27 Şubat 2019, 16:48 Son Güncelleme: 27 Şubat 2019, 17:09 AA