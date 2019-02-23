Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon nedeniyle mitingi kesti - Erdoğan'ı kim aradı Erdoğan'ın mitingini bölen telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap ederken kendisine gelen bir telefon nedeniyle mitinge kısa bir ara verdi. Koruma Müdürü Muhsin Köse tarafından kendisine uzatılan telefon nedeniyle 'Sizlerden çok kısa bir müsaade istiyorum' diyen Erdoğan, telefonla konuşmak üzere sahneden indi. Erdoğan'ın kimle konuştuğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi 23 Şubat 2019, 15:30 Son Güncelleme: 23 Şubat 2019, 15:45 Yeni Şafak