Erdoğan'ın mitingini bölen telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap ederken kendisine gelen bir telefon nedeniyle mitinge kısa bir ara verdi.
Erdoğan'ın kimle konuştuğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap ederken kendisine gelen bir telefon nedeniyle mitinge kısa bir ara verdi.
Erdoğan'ın kimle konuştuğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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