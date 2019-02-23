Gündem Erdoğanın mitingini bölen telefon
POLİTİKA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon nedeniyle mitingi kesti - Erdoğan'ı kim aradı

Erdoğan'ın mitingini bölen telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap ederken kendisine gelen bir telefon nedeniyle mitinge kısa bir ara verdi. Koruma Müdürü Muhsin Köse tarafından kendisine uzatılan telefon nedeniyle 'Sizlerden çok kısa bir müsaade istiyorum' diyen Erdoğan, telefonla konuşmak üzere sahneden indi. Erdoğan'ın kimle konuştuğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koruma Müdürü Köse, Erdoğan'a gelen telefonu böyle uzattı.
Koruma Müdürü Köse, Erdoğan'a gelen telefonu böyle uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap ederken kendisine gelen bir telefon nedeniyle mitinge kısa bir ara verdi.

Erdoğan gelen telefon sonrası mitingi yarıda kesti
OYNAT 00:52
Erdoğan gelen telefon sonrası mitingi yarıda kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen telefon sonrasında Kahramanmaraş mitingini yarıda kesti.
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Koruma Müdürü Muhsin Köse tarafından kendisine uzatılan telefon nedeniyle 'Sizlerden çok kısa bir müsaade istiyorum' diyen Erdoğan, telefonla konuşmak üzere sahneden indi.

Erdoğan'ın kimle konuştuğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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