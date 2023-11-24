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Fazıl Say'ın 'Türkiye'de davet alamıyorum sansür var' algısına Bakanlıktan yanıt: Menajeriniz yoğun programlarınızı gerekçe gösterdi

Piyanist Fazıl Say, yayınladığı videoda, Türkiye'de kendisine sansür uygulandığını öne sürüp konser yapamadığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığını işaret eden Say, "Dünyada 130 ülkeden davet alıyorum, Türkiye'de bir konser salonundan davet almadım. Bakan'ın bir şeyler yapması lazım" dedi. Say'ın sözlerine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçıya birçok kez teklif götürüldüğünü fakat menajerinin geri çevirdiğini aktardı. Mumcu, "Fazıl Say'a tüm salonlar her zaman açık. Menajeriniz yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:34 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 23:58 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ünlü piyanist Fazıl Say

Ünlü piyanist Fazıl Say

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği tepki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işgalcileri hedef alan sözlerine verdiği destek nedeniyle yurt dışı konserleri iptal edilen piyanist Fazıl Say, yayınladığı videoda Türkiye'de de kendisine 'konser sansürü' uygulandığını iddia etti.

Fazıl Say: Türkiye'de konser daveti alamıyorum, sansür var

Kültür ve Turizm Bakanlığını işaret eden Say,
"Dünyada 130 ülkeden davet alıyorum, Türkiye'de bir konser salonundan davet almadım. Bakan'ın bir şeyler yapması lazım"
dedi.

Bakanlıktan yanıt: Menajeriniz yoğun programlarınızı gerekçe gösterdi

Say'ın sözlerine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Sanatçıya birçok kez teklif götürüldüğünü fakat menajerinin geri çevirdiğini aktaran Mumcu,
"Fazıl Say'a tüm salonlar her zaman açık. Menajeriniz yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti."
dedi.

"Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder"

Bakan Yardımcısı Mumcu'nun paylaşımı şöyle:

"Fazıl Bey, öncelikle başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçımız olarak İsrail’in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunuzu desteklemekle birlikte bu sebeple uğradığınız haksızlıklar için üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Diğer yandan, yaptığınız paylaşımda Bakanlığımıza yönelik açıklamalarınızı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Konserlerinizi ilgiyle takip ederek fırsat buldukça da katılmaya çalışan biri olarak doğabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına paylaşımlarınıza istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak isterim.

Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz
Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey’i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivalimizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim.
Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek Festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti.
Bizler Türkiye’de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedefliyoruz.
Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder.
Tüm sanat kurumlarımızın kapılarının dün olduğu gibi bugün de size sonuna kadar açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."


#Fazıl Say
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Atatürk Kültür Merkezi
#Batuhan Mumcu
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