Ünlü piyanist Fazıl Say
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği tepki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işgalcileri hedef alan sözlerine verdiği destek nedeniyle yurt dışı konserleri iptal edilen piyanist Fazıl Say, yayınladığı videoda Türkiye'de de kendisine 'konser sansürü' uygulandığını iddia etti.
Fazıl Say: Türkiye'de konser daveti alamıyorum, sansür var
Bakanlıktan yanıt: Menajeriniz yoğun programlarınızı gerekçe gösterdi
Say'ın sözlerine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder"
Bakan Yardımcısı Mumcu'nun paylaşımı şöyle:
"Fazıl Bey, öncelikle başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçımız olarak İsrail’in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunuzu desteklemekle birlikte bu sebeple uğradığınız haksızlıklar için üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Diğer yandan, yaptığınız paylaşımda Bakanlığımıza yönelik açıklamalarınızı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Konserlerinizi ilgiyle takip ederek fırsat buldukça da katılmaya çalışan biri olarak doğabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına paylaşımlarınıza istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak isterim.