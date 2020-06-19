FETÖ zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

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Libya’nın UMH ordusu sözcüsü Kanunu: Türk askeri darbeci Hafter'e karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, darbeci Halife Hafter'e seslendi: Hafter asla barışın bir parçası olmayacaksın, Tarhuna halkına karşı Hafter'in işlediği iğrenç soykırım suçlarını dünyaya açıklayacak uluslararası bir soruşturma bekliyoruz. Hafter'in terörist olduğunu tüm dünya gördü" dedi.