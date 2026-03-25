Finansal risklere eğitim kalkanı

04:0025/03/2026, Çarşamba
Fotoğraf: Arşiv
İlkokul, ortaokul ve liselerde dün ilk ders "finansal okuryazarlık" oldu. Dijital dünyanın finansal risklerinin anlatıldığı derste öğrenciler, yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı da bilinçlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık" dersi içerikleri dün, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm okullarda ilk ders saatinde ortak olarak uygulandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin programlar arası bileşenlerinde tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında gerçekleştirilen derste, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlandı. Ders ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de verildi. Söz konusu dersle erken yaşlardan itibaren bilinçli yatırım yapmanın önemi, tasarruf alışkanlığı, sanal ve dijital dünyanın riskleri, kısa sürede yüksek kazanç vadedenlere karşı korunma, kiralık IBAN ve dijital dünyada finansal güvenlik konularında bilgi verildi.

FARKINDALIĞI ARTIRIYOR

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, dersin ardından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız çalışmaların temelinde yatan şey ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin eğitim düzeylerine uygun olacak şekilde öğrencilerimize hem farkındalığı artırıcı hem de temel bilinçlendirici bir girizgahın sağlanacağı böyle bir dersin işlenmesi" diye konuştu.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
Yaz saati uygulaması 2026: Saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması Türkiye’de var mı, saatler değişiyor mu?