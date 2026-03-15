Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

15:2515/03/2026, Pazar
Kırmızı bültenle aranan toplam 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi.

Emniyet birimleri ile ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleri arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 olmak üzere toplam 72 kişi yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 32'si kırmızı bültenle, 40'ı ulusal seviyede aranan toplam 72 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan'da 54, Almanya'da 9, Karadağ'da 2, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'dan 1'er olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K, K.Ç, A.Y, R.Ş, F.M, M.A, Y.Ç, H.İ, S.B, İ.K, A.U, M.Ö, Ş.S.A, R.G, S.E, R.C. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan A.G, İ.C, F.D, F.Ş, S.C.T, M.T, H.D, R.D, E.T, E.Ö, U.T, S.E, M.Ö, E.U, H.A, B.B, Ş.B, M.Y, E.K, Y.İ, H.B.Y, İ.A, N.Y, Y.K, S.D, F.A, M.K, M.D, D.B, Z.Y, N.D, U.Ö, T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T, R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalanıp, Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

