Yüz binlerce kişi, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye Camii'nde sabah namazını kılan yüz binler; şehitlerimiz ve Gazze için yürüdü. Biz de sabah namazından itibaren bu tarihi ana şahitlik ettik.