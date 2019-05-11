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ANKARA

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı darp eden kişilerden ikisi yakalandı

Gazeteci Demirbağ’ı darp eden kişilerden ikisi yakalandı

Gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ’ı darp eden 6 kişiden 2'si yakalanarak Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Haber Merkezi IHA
Gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ
Gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ dün katıldığı televizyon programının ardından evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Aciline kaldırılan Demirbağ’ın kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşıldı.

Olay sonrası polis inceleme başlattı. Tanık ifadeleri ve kamera çalışmaları sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişiden A.A. ve N.İ. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Diğer 4 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldırı
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