Gaziantep Ramazan’da kitapla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5’inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, düzenlenen törenle başladı. Bilginin, okumanın, araştırmanın ve kitabın gücüne inanan büyükşehir, yaptığı yeni parklara kitap kafeler açtı, gençleri kitaplara erişimini kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatı doğrultusunda geleneksel hale getirilen kitap ve kültür günleri, Ramazan boyunca yürütülen kültürel etkinlikler zincirine eklendi. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kitap günleri, “Ramazan Kitapla Buluşuyor” ana temasıyla kitapseverlerle buluştu. 200 bin kitap 102 stantta sergilenecek kitap günlerinde Gaziantepliler, 240 yayın evi ve çok sayıda yazarla bir araya gelecek.

Fatma Şahin

KÜÇÜK BUHARA

Kitap ve kültür günleri açış töreni, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına katılan Mustafa Tayyip Yaşar’ın, Kur’an-ı Kerim Tilaveti’yle başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, 5 yıl önce atılan bir tohumun nasıl bir güzelliğe vesile olduğuna şahit oluyoruz. Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez’in kulaklarını çınlatıyoruz. Gerçekten burası küçük Buhara ve buna uygun bir şekilde güzelliğini artırmamız gerekir. 25 yıldır Diyanet Vakfı tarafından İstanbul ve Ankara’da yaptığı bu güzelliği bu bölgeye de getirsin istedik. Çünkü burası ‘Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’ yani dünyanın gözbebeği. Büyük bir medeniyetin taşıyıcısı, bugün 4 üniversitesiyle üniversiteler şehri, bugün 18 yaş altı 750 bin nüfusuyla en genç şehriyiz. Bu çocukları geleceğe hazırlamamız lazım, hele bunu bir de Ramazan ayında ve Cuma günü yapınca daha da kıymetli oluyor” dedi.

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‘UZMANLAŞMAMIZ LAZIM’

Başkan Şahin, şöyle konuştu: “‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ diyen bir medeniyetten geliyoruz. Sosyal medya suya çizilmiş bir çizik gibi, derinliği olmayan bir şekilde çocuklarımızı yetiştiriyor. Mutlaka okumamız, derinleşmemiz, uzmanlaşmamız lazım, bir konuda kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım, ‘ben her şeyi bilirim değil, ben bu konuyu çok iyi bilirim’ demeniz için fikri, zikri ve manevi dünyanızı geliştirmeniz lazım. Büyükşehir olarak günde 12 bin kardeşimize iftar veriyoruz sadece mideyle olmuyor. Açlığı anlamak çok önemli, veren el olmak çok önemli, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışını sizlere anlatmak çok önemli. Bir o kadar önemli olan burasıdır, nasıl ağacı suluyorsak, nasıl fidanı can suyuyla buluşturuyorsak sizleri de kitapla buluşturmamız lazım.”

‘EN İYİ KİTAP FUARI OLACAK’

Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Gaziantep her şeyin en iyisini yapıyor, kitap fuarının de en iyisini yapıyor, yapacak” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik de kısa birer konuşma yaptılar. Daha sonra kitap stantlarını gezen protokol, kitap satın alarak öğrencilere hediye etti.