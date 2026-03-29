Gaziantep’te uçuruma devrilen TIR’ın şoförü öldü

17:1629/03/2026, Pazar
DHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uçuruma devrilip alev alan boksit madeni yüklü TIR’ın şoförü Yasin Soylu (25) hayatını kaybetti.

Feci kaza, öğle saatlerinde Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Soylu'nun kontrolünü yitirdiği 27 ATJ 665 plakalı boksit madeni yüklü TIR, uçuruma devrildi. Devrildikten kısa süre sonra araçta yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Yasin Soylu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



