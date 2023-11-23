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Gazze'deki konutların yüzde 60'ından fazlası kullanılamaz durumda

Terör devleti İsrail ordusunun haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde enkaza dönen konut sayısı 45 bine ulaştı. Böylece konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü açıklandı.

16:59 - 23/11/2023 Perşembe
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Gazze

Gazze

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik sistematik saldırıları sürüyor.


Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana havadan, karadan ve denizden saldırıya uğruyor.


İsrail ordusu, sivillerin olduğu bölgeyi sıkça hedef alıyor.


Ateşkes çağrılarına yanıt veren İsrail, rehine takasını kabul etti. Ancak tarihlerin değişmesiyle sürecin başlaması yarına kaldı.


Bu kapsamda saldırılar devam ederken can kaybında da bilanço giderek ağırlaşıyor.



Ölenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuk


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıların 47'nci gününde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.


Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının dünden bugüne 404 kişi artarak 14 bin 532'ye yükseldiği ifade edildi.


Ölenlerin 6 binden fazlasının çocuk, yaklaşık 4 bininin kadın olduğu kaydedildi.


Yaralı sayısı 35 bini aştı


Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk 7 bin kişinin kayıp olduğu bildirildi.


İsrail'in Gazze Şeridi'nde 47 günde 205 sağlık çalışanı, 25 sivil savunma görevlisi ve 64 gazeteciyi öldürdüğüne vurgu yapıldı.


Yaralananların sayısının 35 bini aştığı aktarılan açıklamada, bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.


Yıkılan konut sayısının 45 bine ulaştı


İsrail saldırılarında 102 kamu binasının yıkıldığı, 266 okulun zarar gördüğü ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.


Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 85 camiyi tamamen yıktığı, 174 cami ile 3 kiliseye de zarar verdiği aktarıldı.


Gazze Şeridi'nde yıkılan konut sayısının 45 bine ulaştığına işaret edilen açıklamada, 233 bin konutun hasar aldığı, böylece İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü belirtildi.


26 hastane hizmet dışı kaldı


İsrail'in kasıtlı olarak hastaneleri hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 26 hastane ile 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 56 ambulansın kullanılamaz hale geldiği ve yakıt yetersizliği nedeniyle onlarcasının da hizmet veremediği ifade edildi.


İsrail'in hastanelere yönelik savaş kapsamında sağlık sektörünü kasıtlı olarak ortadan kaldırmak için hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alma ve sağlık personelini öldürme politikasının devam ettiği kaydedildi.


Gazze Şeridi'nde ve hastanelerde işlenen suçlardan tamamen İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, dünyanın "özgür" ülkelerine hastaneleri özgürleştirmeleri, bu savaşın ve bu suçların tamamen durdurulması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.



Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli
Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini belirterek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir" dedi. Uluslararası toplumun ve sözde küresel güçlerin Müslümanların karşılaştığı zorluklara ilgisiz kaldığını belirten Işıkhan "Bu nedenle Müslüman ülkelerin, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakarak, içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların karşılaştığı zorluklara somut çözümler üretebilmek için tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmeleri zorunludur" diye konuştu.


#Gazze
#İsrail
#terör
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