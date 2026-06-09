Geleneksel HAVELSAN Patent Ödül Töreni Milli Sporcu Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi

HAVELSAN Teknoloji Kampüsü Konferans Salonunda, saat 14:00’te başlayan programa HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, HAVELSAN Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) / Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Uysal ile Milli Güreşçi Rıza Kayaalp katılım sağladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, programda yaptığı konuşmada inovasyonun önündeki en büyük engellerden birinin yenilikçi fikirlerin yeterince korunmamış olması olduğunu ifade etti. Nacar, patente ve fikri mülkiyet haklarına gereken önemi vermeye devam edeceklerini belirterek, ‘’Her buluş, bilgi birikimimizin bir parçasıdır, fikri haklar anlamında başvuru ve tescil sayılarında güzel bir ivme yakaladık, HAVELSAN olarak, her yıl daha fazla patent tescil etmek ve inovatif projeler üretmek için kararlılıkla ilerlemekteyiz.’’ şeklinde konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel de yaptığı konuşmada fikri mülkiyetin önemine dikkat çekti.

Davetli konuşmacılardan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Uysal, “Teknolojik Egemenliğin Anahtarı: İnovasyon, Patentler ve Stratejik Değer Üretimi” konulu sunumunda patentlerin kritik rolüne vurgu yaptı.

MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP HAVELSAN’DA

Programın davetlilerinden biri de groko-romen güreşte 13 kez Avrupa Şampiyonu olarak dünya spor tarihine geçen, Türkiye’ye defalarca milli gurur yaşatan Rıza Kayaalp’ti. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü’nün bu yılki teması olan ‘Fikri Haklar ve Spor’ kapsamında HAVELSAN’a davet edilen Kayaalp, kendi hikayesine değindi.

Türk savunma sanayinin geliştirdiği her ürünü yakından ve gururla takip ettiğini belirten Kayaalp, HAVELSAN ürünleri hakkında Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Akif Nacar'ın verdiği bilgileri de büyük bir dikkatle dinledi, ‘’Burada olmaktan çok mutluyum. Şu an savunma sanayiimizin yaptığı, geliştirdiği, çıkarttığı ürünlerle inanın kendi şampiyonluğum kadar, hatta fazlası da diyebilirim gurur duyuyorum.’’ ifadelerini kullanandı.

Kayaalp, daha sonra otonom insanız kara aracı Barkan ile insansız hava araçları Baha, Bulut ve Bozbey’i inceledi. Barkan operatörlüğü de yapan Kayaalp, Türk mühendislerinin dünyada ses getiren işler yaptığını ifade etti. "Benim için madalya neyse, mühendislerimiz için de patent o" ifadelerini kullanan Kayaalp, elde ettiği tarihi başarının sırrını, "Ben, bir madalya kazandığımda değil, yeni bir madalyayı hayal edip disiplinle çalıştığımda başarılı olduğuma inanıyorum" şeklinde açıkladı.

Kayaalp, ardından HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisinde ALTAY Tankı Simülatörü ile GÖKBEY Helikopteri Simülatörü GÖKSİM’i inceledi, GÖKSİM ile uçuş gerçekleştirdi.







