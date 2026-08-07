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Terörsüz Türkiye Yasası Meclis komisyonunda: Kritik görüşme başladı

Terörsüz Türkiye Yasası Meclis komisyonunda: Kritik görüşme başladı

15:42, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 16:46, 07/08/2026, Cuma
AA
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Terörsüz Türkiye Yasası Meclis komisyonunda: Kritik görüşme başladı
TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 360 milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan ve Türkiye’nin terör sorununa kalıcı bir hukuki zemin getirmeyi hedefleyen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için hafta sonunu da kapsayan yoğun bir mesaiye girdi. Bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda masaya yatırılan ve yasama tarihinin en kritik adımlarından biri olarak nitelendirilen çatı düzenlemenin, Genel Kurul aşamasında yasalaşması öngörülüyor.

TBMM Adalet Komisyonunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptığını hatırlatarak, teklifin de ilk toplantıdan bir yıl sonra 5 Ağustos'ta sunulduğunu söyledi.

Teklifin, milli dayanışmayı güçlendirme, toplumsal bütünleşmeyi kalıcı hale getirme ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerleme iradesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yüksel, "Yasama tarihinin en önemli ve kritik kanun tekliflerinden birisi görüşülecek." dedi.

Cüneyt Yüksel, teklifi "milletin 40 yılı aşkın süredir kanayan yarasını, hukukun şifalı eliyle sarma iradesinin somut bir tezahürü" şeklinde nitelendirdiklerini kaydetti.

Tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiklerinin altını çizen Yüksel, terörün uzun yıllardır Türk milletinin huzuruna kastettiğini söyledi.

Terörün yalnızca can kayıplarına yol açan bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda milletin ortak geleceğinin önünde duran ağır bir pranga olduğunu dile getiren Yüksel, terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2,3 trilyon doları aştığını bildirdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün terörün ülkemiz üzerindeki etkisinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını ve toplumsal bütünleşmenin daha da güçlenmesini konuşabiliyorsak, bunu canlarını bu vatan için feda eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve devletimizin hukuk içinde yürüttüğü kararlı mücadeleye borçluyuz. Terörsüz Türkiye hedefi menzile ulaştığında ülkemiz, canlarımızı yakan ve kaynaklarımızı tüketen bu ağır yükten ebediyen kurtulacaktır. Terörden tamamen arındırılmış bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha fazla yatırım, daha yüksek refah, daha sağlam bir toplumsal huzur ve uluslararası alanda daha etkin bir Türkiye anlamına gelmektedir."

"Kanun teklifi, anayasal yetkinin kullanılmasının somut bir örneğini oluşturmaktadır"

Kanun teklifinin yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Yüksel, bu durumun güçlü siyasi iradeyi ve ortak uzlaşı mesajını taşıması bakımından Meclis tarihinde bir ilki teşkil ettiğini belirtti.

Teklifin, TBMM Başkanlığına sunulmasıyla Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Kanun teklifi, bazı soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin infazına ilişkin belirli şartlara bağlı, istisnai ve geçici hukuki mekanizmalar öngörmektedir. Her şeyden önce ifade etmek gerekir ki ceza ve infaz politikalarının belirlenmesi, Anayasamızın çizdiği sınırlar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir yetkisi kapsamındadır. Toplumsal ihtiyaçlar, kamu yararı ve milli güvenliğin gerektirdiği durumlarda ceza adalet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması, yasama organının anayasal yetkisidir. Bugün görüştüğümüz kanun teklifi de bu anayasal yetkinin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kullanılmasının somut bir örneğini oluşturmaktadır. Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır."

Cüneyt Yüksel, teklifin kişiye özgü bir düzenleme olmadığını, öngörülen mekanizmaların objektif şartlara, somut olgulara ve yetkili makamların kararlarına dayandığını vurguladı.

Teklifin geçici ve müstakil nitelikte olduğunu ifade eden Yüksel, teklifte öngörülen mekanizmaların işletilmesinin sıkı bir başlangıç şartına bağlandığını, bunun da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüştüğünü söyledi.

Teklifin 12 maddeden oluştuğunu anımsatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Teklif, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, bu örgütün faaliyeti kapsamında veya lehine işlenen suçlar nedeniyle yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine ilişkin işlemleri içermektedir. Teklif kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerin, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben gerçekleştirileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu koşul gerçekleşmediği takdirde soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi dahil diğer hükümlerin uygulanması söz konusu olamayacaktır. Teklif, sadece PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumu kapsamaktadır. Dolayısıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında veya lehine işlenen suçlar niteliğine göre 5 yıl veya 10 yıl ertelenebilecektir. Ancak kasten öldürme suçu ile örgüt yöneticileri bakımından uygulanmayacağına dair hüküm bulunmaktadır."

Cüneyt Yüksel, açıklamalarının ardından teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'e söz verdi. Gül, teklife ilişkin milletvekillerine sunum yapmaya başladı.

Toplantı öncesinde, komisyon salonunun kapısının açılmaması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Milletvekillerinin salona girişinde de tartışma devam etti.

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