Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun'da freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü

Giresun'da freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü

23:1815/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Giresun’da freni boşalan hafif ticari aracın takla atarak apartman boşluğuna düşmesi sonucu araç bir dairenin duvarını kırarak içeri girdi. Kazada can kaybı ve ağır yaralanma olmazken, araç ve dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Giresun’da freni boşalan hafif ticari araç, takla atarak apartman boşluğuna düştü. Zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri giren araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazada, Teyyaredüzü Mahallesi Ünal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 AED 966 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarına park yapılmasını önlemek amacıyla yerleştirilen engel taşlarına çarptı ardından takla atarak yol kenarındaki apartman boşluğuna düştü. Araç, zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri girdi.

Kazada aracın ön kısmının cam korkulukları kırarak dairenin içine girdiği öğrenildi. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmazken, araçta ve dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Giresun
#fren
#hafif ticari araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bekçilik başvuruları başladı mı? EGM 2026 çarşı ve mahalle bekçisi alımı ne zaman? İşte güncellenen kriterler