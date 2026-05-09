Gökhan Böcek soruşturmasında yeni gelişme: CHP Genel Merkezi çevresinde 201 baz kaydı tespit edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Mustafa Gökhan Böcek’in beyanlarına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir teknik veri ortaya çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Mustafa Gökhan Böcek’e ait 0530 XXX XX XX numaralı GSM hattının 1 Ocak - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Çankaya’daki CHP Genel Merkezi çevresinden toplam 201 baz sinyali verdiği tespit edildi.

Söz konusu baz kayıtlarının, Böcek’in ifadesinde anlattığı Ankara ziyaretleriyle örtüşüyor. Böcek, savcılık ifadesinde CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını, burada Veli Ağbaba ile bağlantılı kişilerle görüştüğünü ve adaylık süreci kapsamında istenildiğini öne sürdüğü 1 milyon Euro’yu genel merkezde teslim ettiğini iddia etmişti.

İFADEDEKİ TARİH ARALIĞIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Mustafa Gökhan Böcek ifadesinde, Ankara’ya 5 ila 20 Ocak 2024 tarihleri arasında gittiğini belirtmiş, CHP Genel Merkezi’ne doğrudan geçtiğini ve binanın 6’ncı katına yönlendirildiğini anlatmıştı. Emniyet birimlerinin aktardığı baz verilerinin de aynı dönem aralığını kapsaması dikkat çekti.

Teknik incelemelerde, söz konusu GSM hattının Anadolu Bulvarı No:12 Çankaya/Ankara adresindeki CHP Genel Merkezi çevresinden yoğun şekilde sinyal verdiği, toplam 201 baz hareketinin kayda geçtiği belirtildi. Soruşturma dosyasına giren teknik verilerin, ifade içeriğinin fiziki hareketlilik bakımından analiz edilmesinde kullanıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMADA TEKNİK DELİL VURGUSU

Adli kaynaklar, baz kayıtlarının tek başına suçun sübutu anlamına gelmeyeceğini ancak ifade içerikleriyle birlikte değerlendirildiğinde “yer ve zaman uyumu” açısından önem taşıdığını belirtiyor. Adli birimler, GSM hareketleri, HTS kayıtları ve olası kamera görüntülerini birlikte inceleyerek Ankara’daki temas trafiğini netleştirmeye çalışıyor.

AĞBABA VE ÖZEL'İN İSMİNİ VERMİŞTİ

Mustafa Gökhan Böcek ifadesinde , CHP Genel Merkezi’ne sırt çantası içerisinde para götürdüğünü, burada ismini hatırlamadığı bir kişiye teslim yaptığını ve sürecin Özgür Özel’in talimatı doğrultusunda Veli Ağbaba tarafından organize edildiğinin kendisine söylendiğini öne sürmüştü.











