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ŞIRNAK

Halaylı birlik mesajı

Şırnak Uludere'de yapılan aşiret düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Damat Erol Yakut'un amcası korucu başı Mesut Güney'in öncülüğünde, davetliler halay çekerken Türkiye haritası oluşturdu. Güney, “Sınırın sıfır noktasından bütün Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı vermek istedik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Davetliler korucu başı Mesut Güney’in, düğün öncesi çizdiği alanda halay çekerek Türkiye haritası oluşturdu.
Davetliler korucu başı Mesut Güney’in, düğün öncesi çizdiği alanda halay çekerek Türkiye haritası oluşturdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan Goyan aşiretinden Erol Yakut ile Adana'dan Esra Kızılkaya, dünyaevine girdi. Köy meydanında yapılan düğüne AK Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aşiret mensupları, gelin ve damadın akrabaları katıldı. Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılan davetliler, müzik eşliğinde oynayıp halay çekerken renkli görüntüler ortaya çıktı. Aşiret lideri ve damadın amcası, korucu başı Mesut Güney, düğün öncesi Türkiye haritası şeklinde çizdiği alana davetlileri çağırdı. Davetliler, burada halay çekerken Türkiye haritası oluşturdu. Gece geç saatlere kadar süren düğünde davetliler, düğün ve kutlamalarda silah sıkılmasına karşı mesaj vermek için meşale yaktı.

RABBİM KARDEŞLİĞİMİZİ KORUSUN

Sınırın sıfır noktasından bütün Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini söyleyen korucu başı Mesut Güney, "Çok zor bir dönemden geçen ülkemizin birliğe, beraberliğe, seferberliğe ihtiyacının olduğunu göstermek istedik. Rabbim, bu güzel memleketi korusun, birliğimizi, kardeşliğimizi, vatanımızı ve bayrağımızı korusun" diye konuştu.

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