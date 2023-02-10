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Hatay'da enkaz altında kalan baba ve beş yaşındaki kızı 90'ıncı saatte kurtarıldı.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen ve şimdiye kadar birçok kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağlayan UMKE görevlileri, bölgedeki diğer ekiplerle Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.
Ambulansa alınan baba ile kızı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.