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Hatay'da enkaz altında kalan baba ve beş yaşındaki kızı 90'ıncı saatte kurtarıldı

Hakkari'den, "asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle bir baba ile beş yaşındaki kızını 90'ıncı saatte enkazdan sağ çıkardı.

01:39 . 10/02/2023 Cuma
AA
Hatay'da enkaz altında kalan baba ve beş yaşındaki kızı 90'ıncı saatte kurtarıldı.

Hatay'da enkaz altında kalan baba ve beş yaşındaki kızı 90'ıncı saatte kurtarıldı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen ve şimdiye kadar birçok kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağlayan UMKE görevlileri, bölgedeki diğer ekiplerle Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.


  • Ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı.

Ambulansa alınan baba ile kızı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



#Hatay
#Deprem
#Hakkari
#UMKE
2 saat önce
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