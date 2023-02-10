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Bu cihaz hayat kurtarıyor: Her tıkırtıyı duyuyor

Ses ölçümü yapan dedektörler, tıkırtıya duyarlı ve daha çok konuşamayan, anlamsız ses ve kalan gücü ile tıkırtı yaparak yerini belirtmeye çalışanlara umut oluyor.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Enkazlarda zamanla yarış eden ekipler kurtarma çalışmalarında son teknoloji ekipmanlar kullanıyor.

Enkazlarda zamanla yarış eden ekipler kurtarma çalışmalarında son teknoloji ekipmanlar kullanıyor.

Enkazlarda zamanla yarış eden ekipler kurtarma çalışmalarında son teknoloji ekipmanlar kullanıyor. Özellikle ses ölçümü yapan dedektörler onlardan biri. Tıkırtıya duyarlı ve daha çok konuşamayan, anlamsız ses ve kalan gücü ile tıkırtı yaparak yerini belirtmeye çalışanlara bu cihazlar umut oluyor. Bu cihazlar, enkaz altında dağınık şekilde gelen ses titreşimlerindeki değişimi elektriksel sinyale çevirerek sensörler vasıtasıyla canlı varlığı algılıyor. Sensörlerin çalışması ve iyi bir mekanik temas için cihaz duvar, beton, çelik, tahta gibi sert zeminlere sabitleniyor. Konuşabilen depremzedelere ulaşmak için ise alıcı ve verici olarak dizayn edilmiş sensörlerden faydalanılıyor.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Enkaz
1 hour ago
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Bu cihaz hayat kurtarıyor: Her tıkırtıyı duyuyor
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