Polis 500 kişiyi enkazdan çıkardı

Polis arama kurtarma, Özel Harekat, afet kriminal inceleme ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Emniyet mensubu, Türkiye’nin dört bir yanından takviye kuvvet olarak deprem bölgesine sevk edildi. Trafik ekipleri, yoğun trafiğin akışı için çalışmalar yürütüyor. Enkaz alanları, boşaltılan binalar, geçici barınma alanları, yardım toplama merkezleri ve hastanelerde güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Olası hırsızlığa karşı güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Polis arama kurtarma ve özel harekat polisleri ise enkazda kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarfediyor. Gece gündüz çalışan ekipler 500’ün üzerinde vatandaşa sağ olarak ulaştı.