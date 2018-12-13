Gündem Heyelandan 11 ev boşaltıldı
ZONGULDAK

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 11 ev boşaltıldı

Heyelandan 11 ev boşaltıldı

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda tedbir amacıyla 11 evin boşaltılmasına karar verildi. AFAD ekiplerince vatandaşların güvenli konutlara geçirileceği belirtildi.

AA
Ekipler, heyelan bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Ekipler, heyelan bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak, Çaydamar Mahallesi İnci Sokağı'nda toprak kaymasına yol açtı. Heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemede risk altındaki 11 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı, vatandaşların güvenli konutlara geçirileceği bildirildi.

  • AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, AFAD olarak vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Mahallemizde 11 konutu şu an heyelan tehlikesiyle boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli konutlara geçireceğiz. Daha sonra AFAD olarak buradaki gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Zaman da mahallede yıllardır heyelanların meydana geldiğini anlatarak, "Dün geceki yağmurdan dolayı burada bir heyelan meydana geldi. Belediye ve AFAD ekipleri gelip incelemelerde bulundu. Yetkililerden yardım istiyoruz, buradaki insanların rahat yaşayabilmeleri için yardım edilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Cemal Murat ise 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını dile getirerek, "Heyelan bölgesi nedeniyle evlerimiz göçüyor. Her birimizin 4-5 çocuğu var. Biz mağdur durumdayız, yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Valilikten yapılan açıklamada da kentte son iki gündür aşırı yağmur sonucunda Çaydamar Mahallesi İnci Sokağı'ta heyelan meydana geldiği belirtilerek, "11 konutun meydana gelen heyelandan ötürü acilen boşaltılma çalışmaları yapılmaktadır. Boşaltılan konutlarda oturan vatandaşlarımız için AFAD'dan kira yardımı istenilecektir" ifadelerine yer verildi.

2 yıldır kayan mahalleye kazık çakılacak
GÜNDEM
2 yıldır kayan mahalleye kazık çakılacak

/**/
PKK'lılar kazdıkları br>tünelin altında kaldı

PKK'lılar kazdıkları br>tünelin altında kaldı

Suriye'de tünel çöktü: Çok sayıda PKK'lı terörist öldü.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
24 milyar TL'lik 454 projemiz var

Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı.
Faizi sabit tuttu

Faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
İnsan eti yemekten bıktım

İnsan eti yemekten bıktım

​Ceset dolu torbayla gidip polise itiraf etti.

Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.

Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.
Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.