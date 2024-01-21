Milli Savunma Bakanlığı, 12 Ocak'ta 9 askerin şehit olduğu saldırılar sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 114 hedef başarıyla imha edildiğini, Kahraman Mehmetçiğin, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Yeni harekatlara ilişkin de açıklamalarda bulunan MSB kaynakları; "TSK'nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir" dedi.