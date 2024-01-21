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Hudut Birlikleri geçit vermiyor: 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:28 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 16:45 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)
Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)

Türkiye'nin hudut birlikleri, yoğun güvenlik önlemleriyle sınırlarını korumaya devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ ve 1'i PKK/KCK mensubu 14 kişinin yakalandığını duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.




#MSB
#Hudut Birlikleri
#Suriye
#Yunanistan
9 saat önce
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