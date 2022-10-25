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İSTANBUL

İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesi nedeniyle alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi. Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken İBB ekipleri tarafından saldırıya uğradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcıya saldırdı
Şadi Yazıcı alandan güçlükle uzaklaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Yazıcı, Tuzla'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" ifadesini kullandıktan sonra salondan tepki sesleri yükseldi.

Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'liler protesto etmeye başladı. Yazıcı, 'Tepkinizi kınıyorum.' diyerek kürsüden indi. Yazıcı, alandan uzaklaşırken bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yazıcı alandan güçlükle uzaklaştı.

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