İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Emirhan Yalçın'ın ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta Altındağ'da yabancı uyruklu vatandaşlarla mahalle sakinleri arasında çıkan olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ve yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti.
"AİLELERİMİZİN VAKARINA MİNNETTARIZ"
Bakan Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.