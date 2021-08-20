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ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Emirhan Yalçın'ın ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesini ve aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger'i ziyaret etti. Bakan Soylu, ziyaretleri sonrası "Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Emirhan Yalçının ailesine ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta Altındağ'da yabancı uyruklu vatandaşlarla mahalle sakinleri arasında çıkan olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ve yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti.

İki aileden sağduyu mesajı
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İki aileden sağduyu mesajı

"AİLELERİMİZİN VAKARINA MİNNETTARIZ"

Bakan Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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