İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Emirhan Yalçın'ın ailesine ziyaret

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28 Şubat davası sanıklarından Ahmet Çörekçi de cezaevinde

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından haklarında yakalama kararı verilen 14 isimden biri olan olan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi de cezaevine gönderildi.