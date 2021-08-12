Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama: 76 kişi gözaltında

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin yayılmasının ardından mahallede gerilimin yükseldi, sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Evlere taş atan grup, Suriyelilerin araçlarını ters çevirdi.

CAMDAN ATILAN TAŞ YARALADI

50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin edilirken, o saldırılarda minik bir beden yara aldı. Suriyeli olduğu belirtilen erkek çocuğu, camdan evine atılan taşın başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. Gündem olan olayla ilgili Ankara Emniyet harekete geçti.

Çok sayıda suç kayıtları var

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden gelen açıklama şu şekilde: ''Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur.''

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