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Selçuk Bayraktar'dan Altındağ'daki olayla ilgili açıklama: Cezasını devletimiz verir

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara Altındağ'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi ve sonrasında yabancı uyrukluların ev ile iş yerlerine gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Türk milletinin mazlum insanlara asla zarar vermeyeceğini belirten Bayraktar, "Bize sığınmış olup da suç işleyen biri varsa, cezasını yasalar çerçevesinde devletimiz verir. Hiçbir gerekçe toplumsal birliğimizi, huzurumuzu asla bozmamalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan Altındağdaki olayla ilgili açıklama: Cezasını devletimiz verir
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin yayılmasının ardından mahallede gerilimin yükseldi, sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Evlere taş atan grup, Suriyelilerin araçlarını ters çevirdi.

CAMDAN ATILAN TAŞ YARALADI

50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin edilirken, o saldırılarda minik bir beden yara aldı. Suriyeli olduğu belirtilen erkek çocuğu, camdan evine atılan taşın başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. gündem olan olayla ilgili bir açıklama da BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

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"Hiçbir çocuğun yetimin canını yakmayız"


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Biz Türk milletiyiz. Mazlumların özlemle beklediği “Vefalı Türk”üz… Biz kimsenin ailesine, evine, iş yerine el uzatmayız. Hiçbir çocuğun, yetimin canını yakmayız, yakamayız… Bize sığınmış insanlara asla zarar vermeyiz. Şefkatle elimizi uzatırız… İnancımız, töremiz, geleneğimiz, insanlığımız bunu söyler bize. Bize sığınmış olup da suç işleyen biri varsa, cezasını yasalar çerçevesinde devletimiz verir. Hiçbir gerekçe toplumsal birliğimizi, huzurumuzu asla bozmamalı! Zulme karşı birlikte mücadele edip, birlik olmalıyız…"

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