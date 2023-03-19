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İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkıştılar: Üç yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

00:07 . 19/03/2023 Pazar
DHA
Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.

İstanbul Silivri'de otomobil ile İETT yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alibey Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 DRT 599 plakalı İETT yolcu otobüsü ile içerisinde 2 kişinin olduğu 59 ZG 151 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İETT otobüsündeki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





 


#İETT otobüsü
#kaza
#İstanbul
#Silivri
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