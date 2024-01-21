İkinci İntifada'nın sembolü Durra'nın kardeşi de katledildi

İşgalci İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto etmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında her hafta bir araya gelerek “Sessiz Yürüyüş” eylemi gerçekleştiren hekimler ve sağlık çalışanları 10’uncu kez soykırım ve işgale karşı yürüdü.