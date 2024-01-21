İkinci İntifada'nın sembolü Durra'nın kardeşi de katledildi

Filistin'de, İkinci İntifada sırasında 2000 yılında dünya gündemine oturan 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed'in, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldüğü bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'ndaki aile evini bombalaması sonucu Ahmed ed-Durra'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Muhammed Durra'nın ölümü, İkinci İntifada'nın simgesi haline gelmiş ve dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.
"Allah onlardan intikamımızı alsın"
Durra'nın annesi Amal, yerel basına yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın." dedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.
Baba durra, İsrail saldırılarında kardeşlerini kaybetti
Baba Durra, İsrail'in 10 Ekim'de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü belirtmişti.
İsrail'in çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı hala akıyor." demişti.