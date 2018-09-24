İnadına bitti

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ŞIRNAK

PKK tünel açılmasın diye 6 kez saldırdı

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Şırnak ile Cizre arasındaki yolu 45 dakikadan 15 dakikaya indiren Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı. PKK’lı teröristler inşaat sürerken şantiyeyi 6 kez basıp iş makinelerini ateşe verdi. 20 Ağustos 2015’teki baskında 30 araç ve iş makinesi yakıldı, yol çalışması güvenlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl durduruldu. Teröristler, 1 Ekim 2017’deki saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdoğan ile güvenlik korucusu Dündar Page’yi şehit etti. Tünellere bu nedenle iki şehidin adı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cudi Dağı’nın altından geçen, Şırnak ve Cizre ile Şırnak ve Silopi arasındaki uzaklığı kısaltan yeni yoldaki tünellerle Şırnak- Cizre yolunun güvenliği sağlandı.
Cudi Dağı’nın altından geçen, Şırnak ve Cizre ile Şırnak ve Silopi arasındaki uzaklığı kısaltan yeni yoldaki tünellerle Şırnak- Cizre yolunun güvenliği sağlandı.

Şırnak ile Cizre ilçesi arasındaki uzaklığı 45 dakikadan 15 dakikaya indiren ve yapımı yaklaşık 21 yıl süren Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı. Adı bugüne kadar terör, çatışma ve operasyon ile anılan Cudi Dağı, tünellerle aşılmış oldu. Araç geçişine açılan tünellere, 1 Ekim 2017’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page’nin adı verilmişti.

Şırnak’ta, adı terör olaylarıyla anılan Cudi Dağı’ndan açılan ve Cizre, Silopi ile Şırnak’ı birbirine bağlayan 2 tünel, yaklaşık 21 yıl aradan sonra faaliyete alındı. Tünellerin resmi olmasa da fiili olarak hizmete açılmasıyla Cizre ve Şırnak arasındaki 45 dakikalık uzaklık, 15 dakikaya indi. Şırnak ile Cizre arasından geçen Kasrik Deresi üzerinde yapılması planlanan ve mevcut kara yoluyla birçok köyü sular altında bırakacak Cizre Barajı nedeniyle Cudi Dağı’nda tünellerin açılması, 1997’de ihalesinin yapılmasıyla başlamıştı. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra biri 700, diğeri 800 metre uzunluğundaki 2 tünel tamamlandı. Tünellerden biri açılırken, diğeri ise yol bağlantısına yönelik çalışmalar nedeniyle henüz hizmete alınmadı.

TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

İnşaatı sırasında birçok kez terör saldırısı gerçekleştirilen tünellerin yapımında kullanılan iş makineleri ateşe verilmişti. Şırnak’ın İkizce köyü yakınlarında yapımı tamamlanan, 700 ve 800 metre uzunluğunda 2 tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğunda 1 viyadük de tamamlandı. Açılan yolla birlikte Şırnak ve Cizre arasındaki uzaklık 45 kilometrede 37 kilometreye, süre ise 45 dakikadan 15 dakikaya indi. Eskisine göre daha geniş ve güvenli olan yolda kaza oranının da en aza ineceği belirtildi. Cudi Dağı’nın altından geçen, Şırnak ve Cizre ile Şırnak ve Silopi arasındaki uzaklığı kısaltan yeni yoldaki tünellerle Şırnak- Cizre yolunun güvenliği sağlandı. Tünellere, 1 Ekim 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page’nin adı verilmişti.

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