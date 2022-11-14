Gündem Irak ve IKBY hükümetlerinden Türkiyeye başsağlığı mesajı
İSTANBUL

Irak ve IKBY hükümetlerinden Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Irak hükümeti, İstanbul’da bugün meydana gelen terör saldırısını kınayarak başsağlığı dileğinde bulundu .Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakanı Mesrur Barzani saldırıyı sosyal medya hesaplarında kınadılar.

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Haber Merkezi İHA
Irak ve IKBY hükümetlerinden Türkiye’ye başsağlığı mesajı
Foto/arşiv

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sert bir dille kınandı.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti ve halkını, özellikle saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi sunarken, yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakanı Mesrur Barzani saldırıyı sosyal medya hesaplarında kınadılar.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani açıklamasında “İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınarken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, onlar için dua ediyor ve yaralılara acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise açıklamasında “İstanbul’da meydana gelen korkak terör saldırısını kınarken, Türkiye hükümeti, halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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