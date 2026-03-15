İran ve Lübnan milli güvenlik meselesi

Programda yaptığı konuşmada bölgede yaşanan gerilime dikkat çeken Bahçeli, İran konusunun Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bahçeli şunları kaydetti: "İran'da yaşanacak kontrolsüz bir zayıflama yahut çözülme yalnız Tahran'ın iç meselesi olarak kalmayacak, dalga dalga çevre ülkelere yayılan yeni bir istikrarsızlık kuşağı üretme potansiyeli taşıyacaktır. Mesele tam da budur. Türkiye'nin önündeki mesele, uzaktan izlenen bir sınır krizi meselesi değildir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tablo doğrudan doğruya milli güvenlik, sınır emniyeti ve bölgesel istikrar dosyasıdır." İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını da değerlendiren Bahçeli, “Lübnan çökerse yalnız bir ülke çökmüş olmaz, Doğu Akdeniz'de yeni bir istikrarsızlık kuşağı doğar. Beyrut düşerse yalnız bir şehir yara almış olmaz, bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır. Bu yüzden Lübnan meselesi Türkiye'nin güvenliği ile doğrudan bağlantılı bir stratejik meseledir" dedi.