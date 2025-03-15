İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı: Pasaportuna el kondu

CHP destekçisi gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Saymaz, gelişmeyi X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Gelişmeyi X hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Saymaz, söz konusu kararı hafta sonu tatili için yola çıktığında öğrendiğini söyledi.

Türkiye'den kaçma gibi bir amacının olmadığını eğer böyle olsaydı son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmemezlik yapmayacağını ifade eden Saymaz, yapılanların eleştirel gazeteciliğe gözdağı olduğunu savundu.

Halk TV canlı yayınına bağlanarak konuya ilişkin açıklamada bulunan İsmail Saymaz, ailecek tatil yapmak üzere Selanik'e gitmek üzere havalimanındayken kendisine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğunun söylendiğini kaydetti.

"Başsavcılığın talebi üzerine yasak konuldu"

Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 13 Mart'ta ilgili mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koyduğunu söyledi.

Başsavcılık tarafından Örgütlü Suçlar Bürosunda 2025 sayılı açılan bir soruşturma kapsamında 14 Şubat'tan bu yana şüpheli olarak göründüğünü belirten Saymaz, "Kısa bir süre sonra öğrendim, olağan hayatıma devam ettim. Hakkımda birçok soruşturma var çünkü." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saymaz'ın kendisine yurt dışı yasağı getirildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.







