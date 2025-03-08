İsmail Saymaz hedef gösterdi: İsmail Kılıçarslan'ın kişisel bilgilerini yayınladılar

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alevilere saldırı' zagonu kullandığını belirtip, Suriye'de öldürülenlerin Esed rejimine bağlı Nusayri 'teröristler' olduğunu yazdı. Kılıçarslan'ın bu yazısı, CHP yandaşı medya tarafından hedef tahtasına kondu. İsmail Saymaz, Kılıçarslan'ın Hatay, Adana ve Mersin'de yaşayan Alevi Arapları da kastettiğini iddia edip Kılıçarslan'ı hedef gösterdi. X platformunda, Kılıçarslan'ın kişisel bilgileri anonim hesaplar tarafından paylaşıldı, aile üyeleri tehdit edildi.
Suriye'de son günlerde, özellikle Lazkiye ve Tartus şehirlerinde, Beşşar Esed rejimine bağlı silahlı gruplar, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları başlattı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken yerel kaynaklara göre, en az 120 kişi hayatını kaybetti.
Yeni hükümet, bu saldırılara karşılık olarak askeri operasyonlar düzenledi ve bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.
Bu operasyonlar sırasında, Şebbihaların sözde lideri Yusuf Harba gibi eski rejim yanlısı liderler yakalandı.
Özgür Özel'den 'Alevilere saldırı' zagonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lazkiye ve çevresinde Alevilere yönelik şiddet olduğunu öne sürüp sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.
Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında Suriye'de yaşananları ve CHP liderinin çıkışını değerlendirdi.
İsmail Saymaz hedef gösterdi
Kılıçarslan, bu yazısı nedeniyle, CHP yandaşı medya tarafından hedef tahtasına kondu.
Kılıçarslan'ın kişisel bilgilerini yayınladılar
Saymaz'ın hedef göstermesi sonrası, Kılıçarslan'a yönelik paylaşımlar sosyal medyada linç kampanyasına dönüştü.
Kılıçarslan'ın kişisel bilgileri anonim hesaplar tarafından dolaşıma sokulurken, ailesine de ağza alınmayacak şekilde küfürler edildi.