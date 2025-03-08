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İsmail Saymaz hedef gösterdi: İsmail Kılıçarslan'ın kişisel bilgilerini yayınladılar

İsmail Saymaz hedef gösterdi: İsmail Kılıçarslan'ın kişisel bilgilerini yayınladılar

17:228/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsmail Saymaz, Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'ı hedef gösterdi.
İsmail Saymaz, Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'ı hedef gösterdi.

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alevilere saldırı' zagonu kullandığını belirtip, Suriye'de öldürülenlerin Esed rejimine bağlı Nusayri 'teröristler' olduğunu yazdı. Kılıçarslan'ın bu yazısı, CHP yandaşı medya tarafından hedef tahtasına kondu. İsmail Saymaz, Kılıçarslan'ın Hatay, Adana ve Mersin'de yaşayan Alevi Arapları da kastettiğini iddia edip Kılıçarslan'ı hedef gösterdi. X platformunda, Kılıçarslan'ın kişisel bilgileri anonim hesaplar tarafından paylaşıldı, aile üyeleri tehdit edildi.

Suriye'de son günlerde, özellikle Lazkiye ve Tartus şehirlerinde, Beşşar Esed rejimine bağlı silahlı gruplar, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları başlattı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken yerel kaynaklara göre, en az 120 kişi hayatını kaybetti.

Yeni hükümet, bu saldırılara karşılık olarak askeri operasyonlar düzenledi ve bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.

Bu operasyonlar sırasında, Şebbihaların sözde lideri Yusuf Harba gibi eski rejim yanlısı liderler yakalandı.

Özgür Özel'den 'Alevilere saldırı' zagonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lazkiye ve çevresinde Alevilere yönelik şiddet olduğunu öne sürüp sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında Suriye'de yaşananları ve CHP liderinin çıkışını değerlendirdi.

Özel'in varsa yoksa 'Alevilere saldırı' zagonu kullandığını belirten Kılıçarslan, Esed yanlısı Nusayrileri 'terörist' olarak nitelendirdi.

İsmail Saymaz hedef gösterdi

Kılıçarslan, bu yazısı nedeniyle, CHP yandaşı medya tarafından hedef tahtasına kondu.

İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla, Kılıçarslan'ın Hatay, Adana ve Mersin'de yaşayan Alevi Arapları da kastettiğini iddia edip,
"Onlar Suriye’dekilerin akrabası… Bu ifadeler Türkiye’nin güvenliği için de tehdit oluşturuyor."
ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan'ın kişisel bilgilerini yayınladılar

Saymaz'ın hedef göstermesi sonrası, Kılıçarslan'a yönelik paylaşımlar sosyal medyada linç kampanyasına dönüştü.

Kılıçarslan'ın kişisel bilgileri anonim hesaplar tarafından dolaşıma sokulurken, ailesine de ağza alınmayacak şekilde küfürler edildi.





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#Özgür Özel

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