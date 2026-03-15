İsrail Lübnan’a karadan saldıracak

ABD ile birlikte iki haftadır İran’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Hizbullah’ın son dönemde artan füze saldırılarını bahane göstererek Lübnan’ın güneyini işgal etmeye hazırlanıyor. İsrail’de yayın yapan Kanal 13’ün haberine göre, İsrail Kabinesi dün, operasyonun detaylarını ele almak üzere toplantı gerçekleştirdi. Kanala göre askeri yetkililer, kabineye Litani Nehri’nden İsrail sınırına kadar Lübnan’ın güneyini işgal etmeyi ve burada tampon bölge kurmayı teklif etti. Operasyonun uzun süreli olmasını teklif eden askeri yetkililer, söz konusu tampon bölgede Hizbullah’a ait askeri altyapıyı yıkmayı ve bunun için de binlerce yedek subayı göreve çağırmayı önerdi. Lübnan cephesinde ise iki farklı tavır var. Hükümet, savaşı Lübnan’dan uzaklaştırmaya çalışırken Hizbullah, uzun süreli savaşa hazır olduğunu ilan etti. ABD yönetiminin de kara saldırısına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

2006 YILINDAN BERİ EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçtiğimiz hafta Hizbullah’ın Hayfa çevresine füze fırlatması üzerine yaptığı açıklamada, “Dahiye, Han Yunus gibi olacak” diye tehdit etmişti. Axios’a konuşan üst düzey İsrailli askeri yetkililer de ordunun Lübnan’a kara harekatı yapacağını bildirirken “Gazze’de yaptıklarımızı Lübnan’ın güneyinde de yapacağız” diyerek, yıkımın boyutunun çok daha büyük olacağı tehdidini savurdu. Yeni operasyonun Temmuz-Ağustos 2006’da düzenlenen ve 33 gün süren Lübnan’ın güneyini hedef alan kara saldırısından daha büyük olacağına vurgu yapan yetkililer, Litani Nehri ile İsrail sınırı arasındaki bölgede Hizbullah’a ait bütün askeri altyapıyı imha edeceklerini ve bunun için gerekirse bölgeyi Gazze gibi dümdüz yapacaklarını dile getirdi.

HİZBULLAH HAZIR HÜKÜMET ENDİŞELİ

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkes sonrası Güney Lübnan’daki askeri altyapıyı devraldığını iddia eden Lübnan hükümeti ise gelişmelerden endişe duyuyor. Lübnan hükümeti, İsrail’in güneydeki saldırılarının ve yeni kara operasyonunun sadece Hizbullah’ın askeri altyapısını değil hükümetin askeri altyapısının yanı sıra bölgenin sivil altyapısını da tahrip etmesinden çekiniyor. İsrail’in son dönemde artan saldırıları yüzünden 900 binden fazla sivil güneyden göç etmek zorunda kaldı. Hükümet, sivil altyapının tahrip olmasının ve kara operasyonunun mevcut insani krizi altından kalkılamayacak bir boyuta ulaştırmasından endişe duyuyor. Buna karşılık Hizbullah liderleri, İsrail’e meydan okumaya devam ediyor. Cuma gecesi bir açıklama yayınlayan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, örgütün uzun süreli bir savaşa kendisini hazırladığını öne sürerek, “Düşman, sahada daha önce hiç görmediği sürprizlerle karşılaşacak” diye konuştu. Kasım, Lübnan hükümetini de "Hükümet ne egemenliğini ne de vatandaşlarını koruyabildi." sözleriyle eleştirerek, daha fazla taviz vermemesi çağrısında bulundu.

ABD’DEN ŞARTLI YEŞİL IŞIK

Bütün bu gelişmeler yaşanırken İsrail’de yayın yapan İsrael Hayom gazetesine göre ABD yönetimi, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik kara operasyonu başlatmasına yeşil ışık yaktı. Buna göre ABD yönetimi, İsrail’den Lübnan’ı dış dünyaya bağlayan Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’nı kesinlikle hedef almamasını ve güneyde bulunan Lübnan ordusuna ait askeri altyapıya saldırmaması talebinde bulundu. Gazetenin iddiasına göre, İsrail tarafı havalimanının hedef alınmamasını şartını kabul ederken diğer şartı kabul etmedi. Konuya dair bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump da, “Bu mesele üzerine ciddiyetle çalışıyoruz. Lübnan’ı ve halkını seviyoruz ama yıllardır onların başına felaketler gelmesine sebep olan Hizbullah’tan da kurtulmaları gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Litani Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bulunan Hardali Köprüsü'nü hedef aldı. Saldırı sonucu Nebatiye vilayeti ile Mercayun'u birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapandığı ve geçişin son derece tehlikeli hale geldiği belirtildi. Yetkililer, yol için çalışmaların zaman alabileceğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarını öldürdü

İşgalci ordusunun Lübnan’ın güneyinin yanı sıra Beyrut ve Sayda gibi büyük şehirlere yönelik saldırıları sürüyor. Cuma gecesi boyunca düzenlenen saldırılarda 12'si sağlık personeli olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda ölenlerin 4’ü Haret Sayda beldesinde, 7’si ise Nabatiyye’deki bombardımanlarda can verdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 31 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Dün akşam itibariyle İsrail saldırılarında ölü sayısı 826'ya, yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi.







