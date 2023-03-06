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İstanbul için sıradışı tahmin: 10 yıl içinde deprem olma ihtimali yüzde 1

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Üşümezsoy, İstanbul'da 10 yıl boyunca deprem beklemediğini açıkladı.

12:59 . 6/03/2023 Pazartesi
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Deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi hakkında birçok açıklama yapıldı. Adeta bir İstanbul seferberliği içerisine girilirken bazı uzmanlar İstanbul'da her an 7'den büyük bir depremin gerçekleşebileceğini söylerken bazı uzmanlar da 2045'e kadar kentte büyük bir deprem yaşanmayacağını iddia etti. Gazeteci Melis Güvenç'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Gereksiz korku ve panik yratılıyor'

İstanbul için gereksiz korku ve panik yaratıldığını söyleyen Prof. Üşümezsoy, kentte büyük bir depremin olma ihtimalini yüzde 1 olarak değerlendirdi. Prof. Üşümezsoy, "İstanbul için gereksiz bir korku ve panik yaratıldı. 10 yıl içerisinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem olması yüzde 1 ihtimal" ifadelerini kullandı.





#İstanbul
#Marmara
#Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
22 dakika önce
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İstanbul için sıradışı tahmin: 10 yıl içinde deprem olma ihtimali yüzde 1
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