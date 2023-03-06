İstanbul için sıradışı tahmin: 10 yıl içinde deprem olma ihtimali yüzde 1

Deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi hakkında birçok açıklama yapıldı. Adeta bir İstanbul seferberliği içerisine girilirken bazı uzmanlar İstanbul'da her an 7'den büyük bir depremin gerçekleşebileceğini söylerken bazı uzmanlar da 2045'e kadar kentte büyük bir deprem yaşanmayacağını iddia etti. Gazeteci Melis Güvenç'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.