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İstanbul’da 6,5 milyon konutun 1,5 milyonu riskli: Olası Marmara Depremine karşı yapılan çalışmalar

Beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. İstanbul’da 1,3 milyon bina, 6,5 milyon konut var. Riskli 1,5 milyon konut, 300 bin acil dönüştürülmesi gerekli yapı bulunuyor. 39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. 93 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor. Peki İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında hangi alanlar belirlendi? İşte İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıklar.

13:36 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul depremi hazırlıkları neler?

İstanbul depremi hazırlıkları neler?

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerin yaraları sarılmaya devam edilirken, uzmanlar ardı ardına İstanbul depremi için uyarılarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu. Buradaki konuşmasında İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul’da riskli bina sayısı kaç?

İstanbul’da 1,3 milyon bina, 6,5 milyon konut var. Riskli 1,5 milyon konut, 300 bin acil dönüştürülmesi gerekli yapı bulunuyor. 39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. 93 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

Esenler’de kentsel dönüşüm ne durumda?

Esenler’de tüm dünyaya örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor.

60 bin konutluk, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Ağustos ayında 2 bin 108 konut teslim edildi.

Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sultangazi’de sağlıksız yapılarda oturan vatandaşlar bu alanlara taşınıyor.

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm ne durumda?

Yeni Fikirtepe Konutları-1’de 1644 konut teslim edildi. 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplam 12 bin 66 konut inşa edildi. Temmuz 2024 tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaş kalmayacak.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm ne durumda?

Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresinde 7 bin 84 konutluk dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bunların 551’i tamamlandı, 2 bin 583 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. 3 bin 950 bağımsız birimde projelendirme çalışmaları yapılıyor.

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında hangi alanlar belirlendi?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hangi alanlara konutlar yapılacağına dair edindiği bilgileri paylaşan Selvi, "Askeri araziler de var, hazine arazileri de var. Burada var olan arazilerin yapıya uygun olup olmadığı da yine bilim insanlarıyla belirlenecek. Bilim insanlarıyla yetkililerin yapacağı toplantı Cuma günü gerçekleşecek." dedi.

Askeri araziler ve hazine arazileri konusuna açıklık getiren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, "Zemin yapısına, tarihiyle, şehir merkezine ulaşım imkanları gibi öncüller göz önüne alınarak değerlendirilecek. Yani burada askeri alanlar imara açılacak gibi bir durumdan ziyade, saydığımız öncüllere uygunsa o alanlarda yapılaşma olacak." dedi.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.



#istanbul depremi
#kentsel dönüşüm
#deprem
2 saat önce
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İstanbul’da 6,5 milyon konutun 1,5 milyonu riskli: Olası Marmara Depremine karşı yapılan çalışmalar
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