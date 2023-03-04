Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerin yaraları sarılmaya devam edilirken, uzmanlar ardı ardına İstanbul depremi için uyarılarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu. Buradaki konuşmasında İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul’da riskli bina sayısı kaç?

İstanbul’da 1,3 milyon bina, 6,5 milyon konut var. Riskli 1,5 milyon konut, 300 bin acil dönüştürülmesi gerekli yapı bulunuyor. 39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. 93 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

Esenler’de kentsel dönüşüm ne durumda?

Esenler’de tüm dünyaya örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor.

60 bin konutluk, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Ağustos ayında 2 bin 108 konut teslim edildi.

Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sultangazi’de sağlıksız yapılarda oturan vatandaşlar bu alanlara taşınıyor.

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm ne durumda?

Yeni Fikirtepe Konutları-1’de 1644 konut teslim edildi. 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplam 12 bin 66 konut inşa edildi. Temmuz 2024 tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaş kalmayacak.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm ne durumda?

Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresinde 7 bin 84 konutluk dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bunların 551’i tamamlandı, 2 bin 583 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. 3 bin 950 bağımsız birimde projelendirme çalışmaları yapılıyor.

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında hangi alanlar belirlendi?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hangi alanlara konutlar yapılacağına dair edindiği bilgileri paylaşan Selvi, "Askeri araziler de var, hazine arazileri de var. Burada var olan arazilerin yapıya uygun olup olmadığı da yine bilim insanlarıyla belirlenecek. Bilim insanlarıyla yetkililerin yapacağı toplantı Cuma günü gerçekleşecek." dedi.

Askeri araziler ve hazine arazileri konusuna açıklık getiren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, "Zemin yapısına, tarihiyle, şehir merkezine ulaşım imkanları gibi öncüller göz önüne alınarak değerlendirilecek. Yani burada askeri alanlar imara açılacak gibi bir durumdan ziyade, saydığımız öncüllere uygunsa o alanlarda yapılaşma olacak." dedi.











