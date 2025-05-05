İstanbul merkezli 5 ilde çağrı merkezi dolandırıcılığı operasyonu: 16 kişi yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgütlü şekilde hareket ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları arayıp kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin 10 kişiyi mağdur ettiği, diğer mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin günlük kiralık evlerde kalarak 'Açık hat' diye tabir edilen GSM hatları üzerinden vatandaşlarla iletişim kurdukları, deşifre olmamak için bu hatları daha sonra imha ettikleri tespit edildi.