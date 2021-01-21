İstanbul'da akılalmaz olay: 30 yıldır adını yanlış bildikleri kuyumcu tarafından dolandırıldılar

Kartal Yakacık'ta 30 yıldır tanıdıkları kuyumcuya altınlarını emanet eden mahalle sakinleri büyük şok yaşadı.

ADINI FARKLI SÖYLEMİŞ

Yıllardır adını İbrahim Sevgi olarak bildikleri kişinin isminin Atakan olduğunu ve altınları ile birlikte ortadan kaybolduğunu gören vatandaşlar, 2 yıl önce altınlarını geri alabilmek için savcılığa başvurdu. Hukuk mücadelesi veren mahalle sakinleri dün Yakacık Meydanı'nda toplandı. Bir süre burada bekleyen vatandaşlar daha sonra kapatılan kuyumcu dükkanının yerine açılan baklavacının önüne geldi. Grup burada sloganlar attıktan sonra sessizce dağıldı.

"588 BİN LİRA KAYBIMIZ VAR"

Mağdurlardan biri, "Güven meselesi. Paramızı bıraktık, kaçtı gitti. Oğulları gezip eğlenirken biz burada sabahtan akşama kadar motosikletle su damacanası taşıyoruz. Mağdur durumdayız. Dini kullanarak yaptı, dini alet etti. Altınımızı, çocuğumuzun bilekliğine, kolyesine küpesine kadar o kişiye bırakmış olduk. 588 bin lira kaybımız var. Oğulları Dubailerde İngilterelerde gezerken biz burada sefil geziyoruz. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık, para da alamadık. Kiramı ödeyemiyorum. Eşim dostum bana para veriyor, kiramı veriyor. Yiyecek erzağımı onlar getiriyor. Size daire vereceğim, şu kadar para gelecek, paranızı vereceğim diye kandırdı." dedi.

"30 YILDIR İBRAHİM DİYE BİLİYORDUK, ADI ATAKAN'MIŞ"

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Bir başka mağdur mahalle sakini ise, "30 yıldır burada oturuyoruz, adını Hacı İbrahim diye biliyorduk ama ismi Atakan'mış. İyi bir esnaftı. Ağabey, kardeş gibiydik. En son sıkıntı oldu, millet baskı yaptı oraya paramızı alacağız diye. Millete söz verdi. 'Haziranın 25'inde herkesin parasını vereceğim' dedi. Herkes altınını getirdi paraya çevirdi. 'Kartınızı getirin ben internete kaydedeceğim, bu altını paraya çevireceğim, falan gün paranızı vereceğim' dedi. O gün geldi, 25'inde herkes oraya gitti. Pazara gelmiş, dükkan kapalı. Kapıya telefonu yazıp, 'Ben uzun bir zaman gideceğim, beni tehdit ettiler, sonra sizinle görüşeceğim.' yazmış. 2 yıldır yok ortada." diye konuştu.

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