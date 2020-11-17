İstanbul'da ele geçirildi: Albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkele

Özyılmaz, mahmuzlu kaplumbağaların özelliklerinden bahsederek şöyle devam etti: Timsah yiyen kaplumbağalar ülkemizde nadir tür olarak önem arz ediyor. Yasa dışı yollarla satılsaydılar veya bilinmeyen kişilerin elinde olsaydılar muhtemelen iyi bakılamayacakları için ölmüş olacaklardı. Burada çok iyi şartlarda, uzmanlarca sağlık kontrolleri yapılarak bakılacakları için uzun yıllar yaşayabilecekler. Gen bankası gibi o türün yüzyıllar boyunca yaşamasını dünyadaki soyunun kalması için de bir mücadele olacak. Belki bizden sonraki nesil de 200 yıl sonra Ormanya'ya geldiğinde veya Türkiye'de bu türleri görme şansı elde edecek. İleride sayıları arttığında belki ana vatanına geri göndereceğiz veya uygun üretim istasyonu veya hayvanat bahçeleriyle buradaki üreyen türleri paylaşma imkanımız olacak.