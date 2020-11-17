Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda ele geçirildi Albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkele
İSTANBUL

İstanbul'da ele geçirildi: Albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkele

İstanbul Bakırköy'de ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan, aralarında albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana polis ekiplerince el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılarak salıverildi. El konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi AA DHA
El konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
El konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerle kurbağa ve örümceklerin yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Silah operasyonunda şaşırtan görüntüler: Çok sayıda havyan ele geçirildi
GÜNDEM
Silah operasyonunda şaşırtan görüntüler: Çok sayıda havyan ele geçirildi

Soruşturma kapsamında, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibini gözaltına aldı.

'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza
GÜNDEM
'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

Adreste yapılan aramada bulunan 1 çöl varanı, 1 Nil varanı, 1 sakallı ejder, 1 savan monitörü, 1 albino boğa yılanı, 1 piton, 2 mavi dilli kertenkele, 3 bebek tarantula ve 1 boğa kurbağasına el konuldu.

  • Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı. El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
FOTOĞRAF 19
Title
Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaplumbağalara, veteriner hekimlerce kontrolleri ile gıda, vitamin ve kalsiyum takviyeleri yapıldı.
Title
Rehabilite süreçleri başlatılan kaplumbağalar, daha sonra Ormanya'daki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde oluşturulacak doğal yaşam alanlarında ziyaretçilerle buluşacak.
Title
Kaplumbağlar 15 gün karantinada kalacak <br> <br> Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 12 kaplumbağanın Bakanlık ekiplerince yapılan operasyon sonucu ele geçirildiğini söyledi.
Title
Kaplumbağaların Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiğini aktaran Özyılmaz, 8 timsah yiyen ve 4 mahmuzlu kaplumbağanın burada karantinaya alındığını kaydetti.
Title
Özyılmaz, veteriner hekim ve biyologların hayvanları kontrolden geçirip gıda, vitamin ve kalsiyum takviyelerini gerçekleştirdiğini dile getirerek, Ekiplerimiz rehabilitasyon sürecini ilerletiyor. Timsah sırtlı kaplumbağalar Amerika kıtasında Meksika Körfezi ekosisteminde yaşayan bir tür. Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunuyor. Etobur bir tür olduğu için arkadaşlarımız bu türleri etçil gıdalarla besleniyor. 15 gün karantinada kalacaklar. Akabinde Ormanya'daki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde onlara uygun habitat alanı hazırlanıp burada ziyaretçilerle buluşacak. ifadesini kullandı.
Title
'Timsah yiyen' kaplumbağalar ülkemizde nadir bulunuyor <br> <br> Çene kasları güçlü olduğu için zırh delici özelliklerinden dolayı bu türün timsah yiyen kaplumbağa olarak da adlandırıldığını aktaran Özyılmaz, bu türlerin 90 kilogram ağırlığa ulaşıp 200 yıla kadar yaşayabildiğini bildirdi.
Title
Özyılmaz, mahmuzlu kaplumbağaların özelliklerinden bahsederek şöyle devam etti: Timsah yiyen kaplumbağalar ülkemizde nadir tür olarak önem arz ediyor. Yasa dışı yollarla satılsaydılar veya bilinmeyen kişilerin elinde olsaydılar muhtemelen iyi bakılamayacakları için ölmüş olacaklardı. Burada çok iyi şartlarda, uzmanlarca sağlık kontrolleri yapılarak bakılacakları için uzun yıllar yaşayabilecekler. Gen bankası gibi o türün yüzyıllar boyunca yaşamasını dünyadaki soyunun kalması için de bir mücadele olacak. Belki bizden sonraki nesil de 200 yıl sonra Ormanya'ya geldiğinde veya Türkiye'de bu türleri görme şansı elde edecek. İleride sayıları arttığında belki ana vatanına geri göndereceğiz veya uygun üretim istasyonu veya hayvanat bahçeleriyle buradaki üreyen türleri paylaşma imkanımız olacak.
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Title
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya aracılığıyla satılmak istenirken el konularak koruma altına alınan 8'i "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve 4'ü "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'daki merkezde rehabilite ediliyor.
Abone Ol Google News
Testleri başarıyla geçiyor

Testleri başarıyla geçiyor

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin kullanımına sunulacak.
Kuryeden iğrenç hareket

Kuryeden iğrenç hareket

Yemek siparişi için gitmişti, yaptığı şoke etti.
Dağdan inip HDP ilçe başkanı olmuş: Teröristlerle poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı

​Rus şirketten Türkiye için kritik hamle.

'Hastanede <br>tedavi altındayım'

'Hastanede
tedavi altındayım'

​Arda Turan sosyal medya hesabından açıkladı.

LPG'de<br>18 kuruş indirim

LPG'de
18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
'Bakmayın,<br>canı çok acıyor'

'Bakmayın,
canı çok acıyor'

​Bursa'da insanlık dışı görüntü: Yükü çekemeyen atı kırbaçladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.