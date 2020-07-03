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İSTANBUL

İstanbul'da trafik kurallarına uymayanlar havadan tespit edildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde helikopter destekli trafik denetimi ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, ihlal yapan sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trafik, asayiş ve motorlu asayiş timlerinden oluşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafeye ve maske kullanıma uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan kara yollarında, piknik yerlerinde ve sahillerde trafik kontrol ve denetimleri ile asayiş uygulaması yaptı.

Uskumruköy Kavşağı ve Havalimanı Yolu Göktürk Mevkisi'ne kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter ve uçurulan drone havadan destek sağladı.

Mobil Plaka Tanıma Sistemli Araç, takbul gözlük ve karekod cihazının da kullanıldığı denetimlere, jandarmanın eğitimli köpekleri de katıldı.

İstanbul'da trafik kurallarına uymayanlar havadan tespit edildi
FOTOĞRAF 12
Title
Trafik, asayiş ve motorlu asayiş timlerinden oluşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafeye ve maske kullanıma uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan kara yollarında, piknik yerlerinde ve sahillerde trafik kontrol ve denetimleri ile asayiş uygulaması yaptı.
Title
Uskumruköy Kavşağı ve Havalimanı Yolu Göktürk Mevkisi'ne kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter ve uçurulan drone havadan destek sağladı.
Title
Mobil Plaka Tanıma Sistemli Araç, takbul gözlük ve karekod cihazının da kullanıldığı denetimlere, jandarmanın eğitimli köpekleri de katıldı.
Title
Denetimler kapsamında, yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar, helikopter ve drone ile araçla girilmesine imkan olmayan noktalar ise Atlı Jandarma Birlikleri ve Motorlu Jandarma Timleri'nce kontrol edildi.
Title
Uygulamada, ihlal yapan sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Title
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
İstanbul'da trafik kurallarına uymayanlar havadan tespit edildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde helikopter destekli trafik denetimi ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


Kurallara uymayanlar havdan tespit edildi

Denetimler kapsamında, yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar, helikopter ve drone ile araçla girilmesine imkan olmayan noktalar ise Atlı Jandarma Birlikleri ve Motorlu Jandarma Timleri'nce kontrol edildi.

Uygulamada, ihlal yapan sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.

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