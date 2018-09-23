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İSTANBUL

Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılan pilota rekor tazminat

İşten çıkarılan pilota rekor tazminat

İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılan ve 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlatan pilotu haklı buldu. Mahkeme, mağdur pilota, icra inkar tazminatının da dahil olduğu 180 bin dolar ve işleyen faizin karşılığı 1 milyon 335 bin lira ödenmesine hükmetti.

Haber Merkezi AA
Özel hava yolunda çalışan pilot sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılınca mahkeme süreci başladı.
Özel hava yolunda çalışan pilot sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılınca mahkeme süreci başladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir hava yolu şirketinde görev yaparken sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılan ve 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlatan pilota, 1 milyon 335 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

  • Muharip pilot olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli olan Mehmet Türkay, özel bir hava yolu şirketinde 7 Aralık 2011'de pilot olarak çalışmaya başladı. Taraflar arasında, "lisans kaybı durumunda pilota 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortası ödenmesi ve her yıl yenilenmesi" hükmünü kapsayan 8. maddenin yer aldığı "uçucu personel iş sözleşmesi" imzalandı.

Görüşmelerden sonuç alamayınca icra takibi başlattı

Mesleğini icra ederken sağlık sorunları yaşaması nedeniyle 5 kez geçici lisans kaybına uğrayan ve iş sözleşmesi feshedilen Türkay, 31 Ağustos 2016'da kesin lisans kaybına uğraması sonrası işten çıkarıldığı şirkete müracaat ederek, hak kazandığı lisans kaybı sigortası tazminatının ödenmesini talep etti. Şifahi görüşmelerden ve noter kanalıyla ihtarname göndermekten sonuç alamayan Türkay, avukatı M. Tarık Güleryüz aracılığıyla İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi'ne başvurarak 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortasının ödenmesi için şirket aleyhine icra takibi başlattı.

"6 bin 908 dolar kıdem tazminatı ödedik"

  • Davalı şirket avukatı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, hizmet sözleşmesinin zorunlu nedenlerle sonlandırıldığını belirterek, 150 bin dolarlık sigorta alacağı talebi muhatabının ilgili sigorta şirketi olduğu ve müvekkil şirketin sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirdiği için sorumluluğu bulunmadığını öne sürdü.

"Sigorta poliçesi kapsamı dışında bırakılan pilota, ödeme yapılmadı"

Mahkemenin kararında ise icra dairesi dosyasının hesap uzmanı bilirkişiye inceletildiği ve dosyaya iki bilirkişi raporu sunulduğu belirtilerek, taraflar arasında 7 Aralık 2011 ve ve 15 Nisan 2013 tarihli uçucu personel (kokpit) sözleşmeleri imzalandığı, her iki sözleşmede de karşılıklı edim ve yükümlülüklerin üstlenildiği ve sözleşmeye göre taraflar arasındaki temel ilişkinin işçi-işveren ilişkisi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Davalı şirket ödemeyi yaptı, temyize gitti

Mahkemenin kararı üzerine davalı şirket avukatlarınca, İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi'ne, dolar kurunun 6,87 olduğu 13 Ağustos'ta ödeme yapıldı. Mahkeme kararı gereği 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası bedeli, bu miktar üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatı ve faiz bedeli, vekalet ücreti ve masraf olmak üzere 1 milyon 335 bin 275 lirayı icra dairesine tehir-i icra miktarı olarak yatıran şirket avukatları, dosyayla ilgili temyiz başvurusu yaptıkları gerekçesiyle mehil talebinde bulundu.

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535 bin liralık kur ve faiz farkı

  • Tehir-i icra olarak yatırılan bu miktara, temyiz aşaması bitip karar kesinleşinceye kadar davacı veya davalı tarafından dokunulamayacak ve tazminat miktarı icra dairesi hesabında tutulacak. Davalı şirketin itiraz davası açmaması durumunda, o günkü kurlarla 150 bin doların karşılığı olan 526 bin 349, 95 liralık bir tazminat ödemesi söz konusu olacaktı.
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