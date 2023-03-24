İYİ Parti Ağıralioğlu'nun sözlerinden rahatsız: Zamanlaması üzücü

Geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir açıklamada bulundu. Gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, "Benim açıklamalarım aslında İYİ Parti'nin iç sesidir. O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İyi Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum." dedi.