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İYİ Parti Ağıralioğlu'nun sözlerinden rahatsız: Zamanlaması üzücü

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine yönelik bulunduğu değerlendirmede, ''Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. Bizi üzen, bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında perdeleyen bir gelişme oldu'' ifadelerini kullandı.

00:35 . 24/03/2023 Cuma
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İYİ Parti Ağıralioğlu'nun sözlerinden rahatsız

İYİ Parti Ağıralioğlu'nun sözlerinden rahatsız

Millet İtttifakı'nda yaşanan adaylık sürecinde yaşananlara tepki gösterip, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na kendi partisinden de tepki geldi.


İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. Bizi üzen, bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında perdeleyen bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.



İsmail Tatlıoğlu
Yavuz Ağıralioğlu

#İYİ Parti
#Yavuz Ağıralioğlu
#İsmail Tatlıoğlu
#zamanlama
#üzücü
1 saat önce
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