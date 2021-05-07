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Gündem İYİ Partiden olaylı şekilde istifa eden Ümit Özdağın parti kuracağı tarih belli oldu
POLİTİKA

İYİ Parti'den olaylı şekilde istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni parti programında ise son aşamaya geçildi. Kurucular kurulu, isim ve tüzük çalışmaları tamamlanan parti, haziranda kurulacak

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İYİ Partiden olaylı şekilde istifa eden Ümit Özdağın parti kuracağı tarih belli oldu
Ümit Özdağ

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. Tam kapanma nedeniyle nihai tarih haziran ayına alındı.

Parti programında son aşamaya gelindi

TRT Haber'in haberine göre; Ümit Özdağ, istifasının ardından 2 aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi. Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı.

Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız
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Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız
İYİ Parti İstanbul Milletvekili , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Ben bunları söyleyince İYİ Parti'nin değişik kademelerdeki yöneticileri bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza, cesaretiniz varsa İYİ Parti'nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kızın. Ya da İYİ Parti'yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz. Çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.' ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ'a destek için İyi Parti teşkilatlarından toplu istifalar gelmişti. Partinin kurulması ile gözler olası bir hareketlilik için yeniden İyi Parti'ye çevrilecek.

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