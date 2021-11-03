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İzetbegoviç’ten kritik ziyaret

Sırp lider Milorad Dodik’in Balkanlar’ı ısıtan çıkışları sonrası, Bosna’dan Türkiye’ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İzetbegoviç’ten kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

BALKANLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Bosna Hersek’te Sırplar’ın Balkanlar’ı kan gölüne çevirebilecek yeni bir iç savaşın işaret fişeğini ateşlediği günlerde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç’in ziyareti kritik öneme sahip.

Sırp lider Milorad Dodik’in “bağımsız ordu kuracağını” açıklamasının ardından Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, BM’ye yazdığı raporda “Ülke her an parçalanabilir. İç savaşın çıkması an meselesi. Dünya bu kez seyirci kalmasın!” dedi. Bosna Sırp polisinin geçen ay, 1992-1995 yılları arasında Sırpların Saraybosna’yı hedef aldığı Jahorina Dağı’nda tatbikatlar yaptığını hatırlatan Temsilci, “Bu, ilân etmeden ayrılmakla eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan zirvenin kazananı

  • İtalyan basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma’da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin “kazananı” olduğu yorumları yapıldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Tüm sıcak dosyaların aranan ismi” başlığını attı. La Verita gazetesinde çıkan haberde de “Eğer bu G20’nin bir ‘galibi’ varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan’dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil” değerlendirmesi yapıldı. “Affariitaliani” isimli internet haber sitesinde “Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan.” değerlendirmesi yapıldı.
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