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Balkanlar’ın yeni krizi: Barışın düşmanları

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in Bosna Hersek’in dağıtılması gerektiğini söyleyip, “Sırp Cumhuriyet Ordusu” kurma sözü vermesi Balkanlar’da yeni endişe kaynağı oldu. Yerel kaynaklar son birkaç yıldır Bosna Hersek’teki Sırpların yoğun biçimde silahlandığını anlatıyor. BM raporlarına göre ülkede 750 bin kayıt dışı silah var.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Balkanlar’ın yeni krizi​: Barışın düşmanları
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Bosna Hersek’i oluşturan iki siyasi yapıdan biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Milorad Dodik, bu hafta içi yaptığı açıklamada Bosna Hersek adıyla tek bir ülkenin artık var olmaması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ancak bu şekilde önlenebileceğini savunan Dodik, önümüzdeki aylarda “Sırp Cumhuriyet Ordusu”nun oluşturulacağı sözünü de verdi.

Dodik’in açıklamaları, dikkatleri bir kez daha, atmosferin zaten gergin olduğu Bosna Hersek’e çevirdi. Boşnaklar, Dodik’e yoğun tepki gösterdi.

Milorad Dodik
Milorad Dodik

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik Bosna Hersek'i parçalama planını açıkladı: Dünyada bizi durduracak güç yok
DÜNYA
Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik Bosna Hersek'i parçalama planını açıkladı: Dünyada bizi durduracak güç yok

SABIKALI ORDU

  • Milorad Dodik’in kurma sözünü verdiği ordu, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer kurumlar tarafından insanlık suçu işlediği belirtilen bir yapılanma. Böyle bir ordunun gerçekten kurulması ve Bosna Hersek’in ortadan kaldırılmasıyla birlikte, Müslüman Boşnakların doğrudan tehdit altına gireceği belirtiliyor.

YOĞUN SİLAHLANMA

Yerel kaynaklar, son birkaç yıldır Bosna Hersekli Sırpların yoğun biçimde silahlanmaya başladığını duyuruyor. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlara göre, Bosna’da 750 bin civarında kayıt dışı silah ve mühimmat bulunuyor. Bunların bir kısmı 1992-95 yılları arasındaki savaştan kalma. Sırbistan’la Bosna arasında silah kaçakçılığının da canlı biçimde devam ettiği vurgulanırken, devletlerin gayretlerine rağmen bu durumun sürdüğü belirtiliyor.

Bosna’da ateşle oyun
DÜNYA
Bosna’da ateşle oyun

Gideon Greif
Gideon Greif

Soykırım inkârcısına ödül

  • Bosna Hersek’te gerilim devam ederken, Sırpların savaş sırasında işlediği soykırımları inkâr etmesiyle ünlü Yahudi akademisyen Gideon Greif, Fransız devletinden üstün hizmet madalyası almaya hazırlanıyor. Tel Aviv Üniversitesi mezunu olan Greif, Srebrenitsa’da yaşananları soruşturmak üzere Sırplar tarafından 2019’da oluşturulan komisyonun başkanlığına atanmıştı. Greif’in rehberliğinde hazırlanan raporda, Srebrenitsa’da soykırım veya savaş suçu işlenmediği sonucuna varılmıştı. Greif, İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece Yahudilerin değil, Sırpların da soykırıma uğratıldığını savunuyor. Greif’in iddiaları dünya çapında tepki topluyor.
Pitbull terörü

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