İzmir Gaziemir’de 'özel kalem' bankamatik memuru çıktı

İzmir’de CHP’li Gaziemir Belediyesi’nde, özel kalem müdürünün belediyeye uğramadan 83 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. “Bankamatik memuru” olarak nitelendirilen özel kalem müdürü Yalçın Barkın Ulutaş hakkındaki iddialar, CHP’li belediyelerdeki usulsüz atamalara bir yenisini ekledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya yakın biri olduğu iddia edilen Ulutaş’ın Antalya’da yaşadığı belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Gaziemir Belediyesi’ne yapılan özel kalem müdürü ataması üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, özel kalem müdürü olarak görevlendirildiğini söylediği Yalçın Barkın Ulutaş hakkında dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Atmaca, söz konusu kişinin “bankamatik memur” olduğu yönünde iddialar bulunduğunu belirterek konunun hukuk önünde netleşeceğini söyledi.
MECLİSE BİLGİ VERİLMEDİ
Yönetmelik gereği birim müdürü ve üstü atamaların ilk meclis toplantısında paylaşılması gerekiyor. Atmaca, özel kalem müdürü ataması yapıldığını ancak meclisin bu konuda bilgilendirilmediğine dikkat çekti.
MAAŞ BİLGİLERİNİ AÇIKLADI
Konuşmasında maaş bordrosu ve ödeme belgelerini de gündeme getiren Atmaca, Yalçın Barkın Ulutaş’ın 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla özel kalem müdürü kadrosunda göreve başladığını ileri sürdü. Atmaca’nın mecliste paylaştığı bilgilere göre, Ulutaş’ın brüt maaşının 100 bin lira, kesintilerin ardından eline geçen net maaşın ise 83 bin lira olduğu belirtildi.
VELİ AĞBABA’NIN YAKINI
Atmaca, Ulutaş’ın daha önce CHP’li Konak Belediyesi’nde istisnai kadro kapsamında memur yapılmaya çalışıldığını da öne sürdü. Atmaca, söz konusu kişinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya yakın biri olduğunu söyledi. Meclis oturumunda zaman zaman tansiyon yükselirken, Atmaca konuşmasının devamında “Ben bunu iki üç meclistir soruyorum. İlk günden beri biliyoruz. Başkanın kendisinin açıklamasını bekledik” ifadelerini kullandı.