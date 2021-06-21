Gizli bölmeden çıkarılan krem kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde ’dur’ ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kısa süre sonra bir sokakta yakalanan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu.

GÜNDEM Polisleri bile şaşırttı: Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı

İHA

Krem kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, aracın değişik bölmelerinde de bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

GÜNDEM Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı

Araç sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.