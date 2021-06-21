Gündem Gizli bölmeden çıkarılan krem kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
İZMİR

Gizli bölmeden çıkarılan krem kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmeden çıkartılan krem kutusu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
İzmir haberleri: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı
O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde ’dur’ ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kısa süre sonra bir sokakta yakalanan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu.

Polisleri bile şaşırttı: Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı
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Polisleri bile şaşırttı: Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı

İHA

Krem kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, aracın değişik bölmelerinde de bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı
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Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı

Araç sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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