İzmir'de yasa dışı silah ticareti: 3 şüpheli tutuklandı

FETÖ'den ihraç edilen Hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B., Muğla’dan tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı. Örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olan ve görevlerinden ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ihraç edilen şahıslar, yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.